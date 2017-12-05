Зимой многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как герпес. Для одних это всего лишь простуда на губах, другие же просто пытаются его замаскировать, не думая даже о реальных мерах профилактики. Между тем медики подчеркивают, герпес - это серьезное вирусное заболевание, требующее лечения.



Почему проявляется герпес? Чем он опасен? Как защитить себя от него? Обо всем этом «КВ» беседуют с врачом-дерматовенерологом Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Гульназ Фатхетдиновой.

- Хочу отметить, что вирус герпеса затрагивает не какой-то отдельный орган человека, а весь его организм. Эта вирусная инфекция может поражать половые органы, почки, печень, органы зрения, пальцы, желудок. Однажды попав в организм, он остается в нем на всю жизнь. Герпес - коварная и опасная болезнь. В разные периоды жизни человека он по-разному себя проявляет.

- Если говорить о распространенном герпесе на губах, почему он начинает проявляться?

- Простуда на губах вызывается вирусом герпеса первого типа. Заражение чаще всего происходит при поцелуе, чихании, пользовании предметами личной гигиены. Вирус, попав в организм, при наличии крепкой иммунной системы никак себя не проявляет. Но как только нас настигает стресс, переохлаждение, перегревание, а также хронические заболевания ЖКТ, эндокринологические болезни, гормональные сбои, вирус дает о себе знать. Даже смена часовых поясов и кариес могут стать причиной проявления недуга.

- Как питаться при герпесе?

- Герпес на лице разрастается при низком уровне гемоглобина, нехватке железа, цинка, витаминов группы В. Поэтому важно в зимне-весенний период все-таки принимать витаминные комплексы, включать в рацион мясо, рыбу, яйца, морскую капусту, зелень, имбирь, авокадо, продукты на основе зерен пшеницы. Важно вовремя ложиться спать (до 23 часов) и в целом заниматься укреплением иммунной системы. Слабые защитные силы организма способствуют проникновению множества инфекций, и герпес не исключение.

- Чего нельзя делать при герпесе?

- Если на лице возник опоясывающий герпес или вирус герпеса первого типа, ни в коем случае нельзя проводить инъекционные косметические процедуры. Это может закончиться невритом, асимметрией лица, вирусным менингитом и так далее. При герпесе нельзя лечить зубы: при проведении стоматологического вмешательства вирус может распространиться в полости рта и вызвать герпетический стоматит.

- Нужно ли идти к врачу при герпесе на губах?

- На сегодня нет лекарств, которые могут вылечить от герпеса. Однако для подавления активности вирусов, облегчения симптомов необходимо обратиться за медпомощью, врач выпишет соответствующие противовирусные препараты или мази. Если не заниматься лечением, вирус герпеса будет распространяться по всем системам организма и может повлечь присоединение бактериальных инфекций, например, при расчесывании и разрыве пузырьков.