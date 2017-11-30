Слышали, что Пенсионным фондом разработан сайт, на котором школьники могут узнать о своих сформированных пенсионных правах и другую информацию, касающуюся пенсионного обеспечения граждан. Мне как преподавателю общеобразовательной гимназии интересно ознакомиться с материалами сайта, так как мы уже много лет с управлением Пенсионного фонда нашего района ведем совместную просветительскую работу в данном направлении. Подскажите, пожалуйста, где можно найти подробную информацию об этом, чтобы в дальнейшем продолжить данную работу?

Ирина Александровна

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани ответили, что Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии» по адресу school.pfrf.ru. Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые им потребуется предпринять. Например, как получить СНИЛС. Помимо этого, школьники могут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить, чтобы пенсионные средства формировались в большем размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений могут использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, ежегодно проходящих по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией о оформлении пенсии или, например, использовании материнского капитала для ее увеличения.