Мой отец погиб во время Великой Отечественной войны. Имею ли я право на ЕДВ?

Фарид Исмагилович



Уважаемый Фарид Исмагилович, в Федеральном законе от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» установлено право отдельных категорий граждан на государственную социальную помощь, оказываемую им в виде предоставления набора социальных услуг.

В соответствии со статьей 6.1 указанного закона право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан, получатели ежемесячной денежной выплаты:

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий;

4) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий;

5) инвалиды;

6) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Набор социальных услуг предоставляется в натуральном выражении в виде бесплатных услуг и является составляющей ежемесячной денежной выплаты.

Набор социальных услуг включает в себя:

- бесплатное обеспечение граждан (по рецептам врача) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, стоимость с 01.02.2017 г. составляет 807 руб. 94 коп.;

- бесплатное предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, стоимость с 01.02.2017 составляет 124 руб. 99 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, стоимость с 01.02.2017 составляет 116 руб. 04 коп.

Федеральное законодательство предусматривает для получателя ЕДВ право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или, отказавшись от льгот, получать их в денежном эквиваленте.