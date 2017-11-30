Являюсь законопослушным индивидуальным предпринимателем. Вовремя заплатил страховые взносы, сдал все декларации. И вдруг получаю повторные требования об уплате сумм взносов, а с моего счета вновь списали те же суммы. Оказалось, не я один такой. Смогу ли получить обратно эти суммы? Если да, то каков механизм возврата?

Иван



Как пояснили в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе, ошибочное причисление сумм страховых взносов произошло из-за некорректного информационного обмена между Федеральной налоговой службой (ФНС) и ПФР. Сбой произошел на этапе передачи функций сборщика страховых взносов от ПФР к ФНС (передача функций началась 1 января 2017 года). Ошибка выявилась, когда уплатившие взносы предприниматели стали получать сообщения об их повторном списании или блокировке счетов. В настоящее время ФНС и ПФР разработан механизм, позволяющий вернуть ошибочно списанные взносы.

Дополнительно информируем, что решение о возврате этих сумм взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (при отсутствии у плательщика страховых взносов задолженности, возникшей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года). На следующий день после его принятия орган ПФР (орган ФСС РФ) направляет это решение в соответствующий налоговый орган, который в свою очередь должен направить заявку на возврат в орган Федерального казначейства Российской Федерации.