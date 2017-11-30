Недавно родила второго ребенка. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) в электронном виде, не выходя из дома?

Марина



Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Н.Богомазова, большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде. Сегодня на сайте ПФР каждому гражданину доступно более 30 электронных сервисов, в числе которых все ключевые государственные услуги ПФР.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В каждой клиентской службе ПФР вы можете получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде удобно. Вы экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это дистанционное получение государственных услуг, не выходя из дома.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде современно. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а также за стажем.

Ознакомиться с полным перечнем доступных электронных услуг можно на сайте www.pfrf.ru, в «Личном кабинете гражданина», в том числе:

- подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК;

- подать заявление о распоряжении средствами МСК;

- получить информацию о размере (остатке) материнского капитала;

- сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала.