Уважаемые читатели!

Накануне большого юбилея - 100-летия Республики Татарстан, который будем отмечать в 2020 году, редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ дает старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ».

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных предметах, которые служили людям на работе и в быту. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они - самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА



Как я покупала джинсы Levi Strauss в 1982 году

Когда мы с детьми идем покупать джинсы и я вижу кипы этих штанов, то не могу не воспользоваться возможностью в очередной раз рассказать ребятам о своих первых в жизни брюках из джинсовой ткани.

Точно помню, настоящие, фирменные, с потрясающим лейблом Levi Strauss появились у меня в 1982 году. В те годы модных, а главное, качественных вещей в магазинах было шаром покати. Полки занимал лишь совковый ширпотреб, и все приходилось доставать из-под полы или по блату. Молодежь одевалась либо на казанской «сорочке», либо у фарцовщиков - подпольных торговцев импортными вещами.

Мой фарцовщик работал в скромном ателье индпошива, где принимал индивидуальные заказы на пошив мужских и женских брюк.

- Могу предложить фирменные американские джинсы, - прошептал он однажды в примерочной, и с того дня я потеряла сон и покой.

Иметь такие джинсы в те годы считалось не только модным, но прежде всего престижным! От них все «тащились», а люди в заграничных штанах были предметом всеобщей зависти.

Томительное ожидание тянулось целую вечность. И вот наконец долгожданный звонок: «Ваш заказ у меня в ателье». Бросив на работе все дела и захватив только что полученную мужем зарплату, мчусь к знакомому дому на Декабристов.

- 120 рублей, - шепчет фарцовщик, вручает мне сверток и приглашает пройти в примерочную.

«Это же зарплата за месяц!» - промелькнуло в голове. Но когда я увидела себя в зеркале - такую стройную в тугих, эффектно облегающих ноги темно-синих джинсах, от мучительных сомнений по поводу денег не осталось и следа. Конечно беру! Займем до получки деньги у свекрови и как-нибудь выкрутимся.

Снимать джинсы не стала, так прямо и пошла в них по улице, победно бросая взгляды на завистливых прохожих. И только дома поняла: штаны-то ношеные...

Не беда! Из джинсов я потом не вылезала ни зимой, ни летом. Ходила в них на работу, в театр, гости - и везде чувствовала себя модницей, одетой по последнему писку. А когда штаны износились, отрезала их до колен, превратив в шорты, и успешно доносила на даче. Теперь вот жалею, что не сохранила от престижной вещи хотя бы лейбл. Для своих потомков...

Татьяна Чернышева

***

Старая «Казанка»



Я выросла на Волге и помню, как у каждого прибрежного селения качались на волнах прикрепленные к буйкам остроносые деревянные лодки. Осенью хозяева вытаскивали их на берег, переворачивали вверх дном. По весне конопатили, смолили, подкрашивали. И с половодья до ледостава лодки редко простаивали без дела. Привезти сено с заливных лугов левобережья, выловить бревно, оторвавшееся от плота, отправиться на охоту или рыбалку (а кто на Волге не рыбак?!)... - на все годились крутобокие работяги. Сладить хорошую лодку непросто - это хоть и небольшое, но судно, которое должно быть безопасным, остойчивым и грузоподъемным. Бывало, с хорошим мастером договаривались заранее и издалека пригоняли долгожданную лодку.

Первая плоскодонная «дюралька» появилась в нашем селе во второй половине прошлого века. Рыбаки придирчиво осмотрели ее и вынесли вердикт: «Долго это железное корыто не проплавает». Но дачники-горожане один за другим приобретали ставшие вдруг доступными «Казанки», которые выпускал казанский завод имени С.П.Горбунова. В пятницу вечером воздух над Волгой гудел от звука лодочных моторов: одни направлялись к дачным участкам, другие - к песчаным островам. Вечером в воскресенье начиналось движение в обратном направлении. Всю эту флотилию нужно было куда-то пристроить на зиму, и многие предприятия организовывали для своих сотрудников лодочные станции - на берегах Казанки скапливалось огромное количество «Казанок».

Специалисты считают, что первые лодки этой серии оставляли желать лучшего - были не слишком удобными и не совсем безопасными. Но жесткие сиденья, вечно надтреснутые плексигласовые ветровые стекла, брызги, окатывавшие пассажиров при малейшем волнении, не слишком огорчали хозяев.

Некоторые умельцы вносили в конструкцию свои улучшения, а инженеры предприятия создавали тем временем все новые и более совершенные модели «Казанки». Эти лодки с солидными красивыми корпусами, укомплектованные дистанционным управлением, более мощным мотором, мягкими сиденьями, тентами, уже могли гордо именоваться катерами.

Так сложилось, что в разные годы я была не только пассажиром, но и судоводителем многих маломерных судов. И все же первая «Казанка» при всей своей непритязательности стала мне ближе остальных. Может быть, потому, что с ней связана моя юность? Именно «Казанка» помогла мне, 14-летней, встать на водные лыжи. С серых «дюралек» мы, студенты биофака, ловили рыбу. И в один прекрасный день меня поразило, как мужественно выглядит парень, подчинивший себе 25 «лошадок» лодочного мотора.

Есть такая лодка и у нашей семьи. Теперь уже мой сын отправляется на ней на рыбную ловлю, а я, отмыв серые шершавые борта от чешуи, берусь за весла и улыбаюсь: старая «Казанка» еще на плаву!

Мария Ермолаева

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Электронные часы

В 1987 году на самостийном рынке рядом с казанским ЦУМом я купила электронные часы. Приехала домой довольная донельзя. Включила их в розетку и радовалась как дитя - в конце 80-х редко в каком доме была такая вещь. Да еще встроенный в них будильник каждое утро будил меня 40-й симфонией Моцарта...

И вот уже тридцать лет они безотказно служат моей семье, переезжая с нами из одной квартиры в другую. Иногда часы падали, ударяясь о всевозможные предметы. Тогда я с опаской их включала. Ура! Цифры по-прежнему загорались успокаивающим зеленым светом: все хорошо, хозяйка, все хорошо... Они приветствовали появление в нашем доме новорожденной дочери. Подбадривали меня в ночных бдениях, когда у малышки резались зубки и поднималась температура. Вместе со мной отсчитывали последние часы мамы и любимого мужа. А сейчас вечерами придают мне сил ждать повзрослевшую дочь...

Этот год для моих любимых часов юбилейный! А вот сколько раз я смотрела на отражение времени в обрамлении стекла и дерева - разве сосчитать?.. И сегодня, просыпаясь ночью, вижу умиротворяющий свет цифр и понимаю: часы и минуты продолжают свой ход, и кажется, ничто не сможет их остановить...

Светлана Тарасова, Юдино

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Уличный термометр

Во времена СССР многие заводы выпускали кроме продукции своего профиля товары широкого потребления - ширпотреб. Тогда в стране много чего не было для повседневных нужд. Был ширпотреб надежен в эксплуатации, хотя и уступал заграничным товарам по дизайну.

Вот висит у меня за окном небольшой термометр. По нему я определяю температуру на балконе. Она градуса на три выше, чем на улице. Значит, можно еще картошку, припасенную на зиму, не убирать в дом. Эти термометры выпускал завод «Теплоконтроль». Был на заводе цех, выпускавший товары для дома: детские швейные машинки - куклам платья шить, игрушки - луноход на батарейках и летающий вертолет, симпатичный ночник в виде старинного фонарика, спортивный диск - тренажер для занятий дома, миксер, сушилка для посуды, а также множество разных домашних термометров.

В конструкторском бюро при заводе был создан отдел, в котором работали художники. Они и придумывали дизайн для ширпотреба. Например, чтобы повесить круглый небольшой термометр за окно, нужен был к нему кронштейн, который шурупом закреплялся на раме окна. На кронштейне четыре отверстия, выбита цена: 2 руб. 80 коп. На круглой шкале укреплена биметаллическая пружина, которая при изменении температуры то сжимается, то разжимается, а прикрепленная стрелка при этом указывает температуру, двигаясь за пружиной по круглой разметке от 00 до 500 С. Весь термометр состоит из 5 деталей. Все их делали в разных цехах, на каждую был свой чертеж. Каждую брали рабочие руки, то очищая пластмассовый корпус от технологических заусенцев, то размечая шкалу. Кронштейн штамповали, затем «купали» в гальванической ванне, сверлили отверстия. Все детали «встречались» в сборочном цехе, где их бережно собирали в единый прибор. Отградуировав, чтобы правильно показывал температуру, термометр упаковывали и отсылали на склад.

На моем термометре на шкале пониже черной разметки красные цифры: «70 лет Великого Октября» - значит, сделан он был в 1987 году. С тех пор много воды утекло. Давно нет цеха ширпотреба на заводе «Теплоконтроль». Да и величие Октября, столетие которого уже было в 2017 году, теперь под вопросом. А вот термометр исправно показывает температуру за окном, напоминая мне не только мое трудовое прошлое, но и всем известную истину: «Важней всего погода в доме!»

Софья Хамидуллина