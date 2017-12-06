Я преподаватель-репетитор, и мне часто приходится общаться с детьми всех возрастов и со студентами.



Работая в вузе, всегда интересовалась у ребят, какое у них любимое произведение, что они любят читать и кто их любимый автор. Ответы удивляли. «Я не люблю читать», «У меня нет любимой книги», - честно признавалась молодежь. Со старшеклассниками ситуация похожая.

Когда одна из учениц на мой вопрос о том, любит ли она читать книги, ответила отрицательно, я поинтересовалась почему. Оказалось, хотя в школе они читают произведения по программе, учителя не просят пересказывать их содержание. Сочинения тоже пишут очень редко и мало заучивают стихов наизусть.

Другая ученица девятого класса призналась, что уроки литературы в школе неинтересные и скучные. Количество часов, отведенных на изучение литературы, небольшое. Разобрать на уроке то или иное произведение не получается, в итоге учительница задает школьникам проработать учебный материал самостоятельно. А поскольку в школе и так большая нагрузка, времени делать что-то самим не хватает.

Мама двенадцатилетней ученицы рассказала, что молодой учитель по русскому языку и литературе задал ученикам домашнее задание - написать сочинение на свободную тему. И добавил при этом, что можно воспользоваться интернетом, только при списывании изменить текст.

Бабушка еще одного моего ученика-четвероклассника недовольна тем, что ее внука тяжело уговорить почитать, хотя книг в домашней библиотеке довольно много. Я выяснила, мальчик читает только то, что проходят в школе, а другие книги его не интересуют. Пересказывать содержание он не любит, выражать свое мнение не умеет. А когда учительница задает написать сочинение, мальчику всегда помогает бабушка.

На мой взгляд, причин того, почему дети мало читают, несколько.

1. Недостаточное количество часов, отведенных на изучение литературы в школе.

2. Снижение уровня подготовки учителей русского языка и литературы.

3. Отсутствие культуры чтения в семье.

4. Разнообразие мобильных устройств и электронных книг.

Между тем публицист и критик Виссарион Григорьевич Белинский заметил: «Кто читает что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читает».