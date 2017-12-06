Споры о том, надо ли читать ребенку книги, если он сам уже во втором классе, не утихают в знакомой семье ни на один день. Масла в огонь подливает бабушка, которая утверждает, что если родители читают второкласснику, то сам он никогда не возьмет в руки книгу. А зачем, если родители ему читают?! О том, правильно ли поступают такие родители, наша беседа с кандидатом филологи-ческих наук, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы КФУ Натальей Махининой.

- Наталья Георгиевна, права ли бабушка?

- Категорически не согласна с такой точкой зрения. Речь же идет о традиции семейного чтения, которая имеет крепкие корни на Руси! И хотя заложена она была только в XVIII - XIX веках, до этого времени практиковалось рассказывание, когда родители рассказывали детям сказки, легенды, былички. Трудно переоценить влияние традиции домашнего чтения на укрепление института семьи. Ребенок, читающий вслух родителям, как бы становится равным взрослым, чувствует ответственность, важность поставленной перед ним задачи - это один из аспектов восприятия семейного чтения ребенком. Например, многие известные писатели вспоминают, как читали им родители. Лев Толстой упоминает, что однажды отец попросил его в присутствии товарища прочитать стихотворение и было видно, как отцу понравилось, а маленький Лев почувствовал гордость и собственную значимость.

- Первые рукописные книги были доступны, к сожалению, не всем…

- Да, рукописные книги были не всем по карману, к тому же быстро истрепывались. Поэтому было широко распространено совместное чтение, в основном Священного Писания, преданий, воспитывающих душу. На таких чтениях присутствовали люди самого разного возраста - от мала до велика. А вот сама традиция семейного чтения зародилась в конце XVIII века, когда женщины стали овладевать грамотностью и читать детям. Появившиеся в это время первые печатные книги также оставались дорогими. Тогда книга была ценным подарком, к которому относились очень бережно. В XIX веке чтение вслух прочно вошло не только в состоятельные семьи, но и в дворянские салоны, где читали свои произведения как сами авторы, так и искусные чтецы. В мемуарах офицеров тоже можно найти воспоминания о вечерах чтения, которые проводились в целях развлечения и самообразования. Как правило, читали драмы Озерова, произведения Пушкина, Лермонтова… А вот уже во второй половине XIX века традиция семейного чтения широко распространилась на мещанские, купеческие семьи, семьи священников. В роли чтецов все чаще выступали дети, поскольку появилась система учебных заведений для обучения грамоте. Это была не только практика ребенка в чтении, но и его «работа», когда родители могли позволить себе отдохнуть, хотя зачастую не сидели сложа руки. Чтение сопровождалось обсуждением эпизодов, героев.

- Можно ли сказать, что Великая Октябрьская революция прервала эту традицию?

- Отчасти да. Женщины пошли работать, и значение дома, семейного очага было девальвировано. Считалось, что коллектив - это и есть семья. С другой стороны, в 20-е годы XX века активно шел процесс всеобщей ликвидации неграмотности, распространялись методики группового обучения. И родители стали осознавать необходимость чтения книг детям, тем более что было введено обязательное всеобщее среднее образование. Расцвет традиции семейного чтения приходится на 1960 - 1980-е годы - относительно стабильное время, когда активно издавали детские книги и в наши дома вошла зарубежная прекрасно изданная детская литература. Тогда стало модно, несмотря на книжный дефицит, собирать домашние библиотеки, что, естественно, стимулировало развитие семейного чтения.

- К сожалению, в некоторых современных семьях эта традиция прекращается, когда ребенок овладевает процессом чтения…

- И педагоги, и психологи едины во мнении: дети читают не там, где читают родители, а там, где родители долго читают вместе с детьми. Я бы советовала читать вслух своему ребенку до 10 лет, а если у него есть такая потребность, и в 15, и в 16 лет… В подростковом возрасте многие родители бьют тревогу: школьник совсем перестал читать! Но, как показывает практика, если у ребенка с детства заложен интерес к чтению, он обязательно вернется к книге, чтобы найти ответы на интересующие его вопросы. Причем чаще всего это бывает классическая литература. Поэтому хотелось обратиться к родителям: никогда не жалейте времени на семейное чтение!

- Важность такого времяпрепровождения, наверное, еще и в совместном эмоциональном опыте, который получают родитель и ребенок?

- Несомненно! Совместное чтение - это еще и возможность общаться с родителями не просто на бытовом уровне, а на духовном. Мы читаем, когда никто никуда не торопится, не спешит, удобно устроившись в кресле, на диване или в кровати. Маму ребенок воспринимает при этом совершенно с другой стороны - как человека, который радуется, грустит, переживает за героев. Он узнает, что нравится родителю, а что нет… Единственное условие - книги для семейного чтения нужно выбирать такие, которые нравятся и взрослому, и ребенку, и читать их с истинной заинтересованностью. Мало кто задумывается об этом, но у ребенка с помощью книг можно развить и чувство юмора, которое не является врожденным, и наблюдательность, и другие важные черты характера. Эмоции ребенка стихийны, он часто их не осознает. Поэтому на первых порах ребенок будет подражать вашим эмоциям, которые, как правило, повторяются у него при перечитывании произведения, и тем самым он начнет осознавать свои эмоции. Кроме того, и у детей, и у родителей формируется общее культурное поле - вы с ребенком прочитали много книг, вы их перечитывали, обсуждали, у вас накопился целый «банк» цитат, уместность употребления которых можете понять только вы, общаясь друг с другом. Это может укрепить ваши отношения в подростковый период. Вообще, моя мечта - чтобы появились курсы молодых мам, где будущих родителей учили бы не только тому, как правильно кормить и воспитывать ребенка, но и тому, как правильно ему читать. Надеюсь, она когда-нибудь сбудется.

- Речь ведь идет о печатной книге, а не электронной?

- Для семейного чтения я бы рекомендовала только печатные красиво иллюстрированные книги. С гаджетом устроиться поудобнее не всегда получается, да вы же и не заставите ребенка долго смотреть на экран. Преимущества печатной книги налицо: не так устают глаза у читающего, можно потрогать картинки, перелистнуть страницы… Тем более сейчас стало популярно писать для детей - на полках книжных магазинов очень много детских книг. Перед родителем встает вопрос: какую из них выбрать? Думаю, проблему отчасти решило бы создание экспертных советов по отбору литературы. К сожалению, книг в магазине много, а качество их содержания часто оставляет желать лучшего…