На днях новостные ленты страны облетали шокирующие новости. Так называемые ВИЧ-диссиденты не лечат своих детей и агитируют других отказаться от терапии. В Томской области по этой причине умерли новорожденный ребенок и его мать.



Женщина не признавала, что больна СПИДом, и не проходила лечение. К сожалению, после родов мама и грудничок погибли из-за осложнений, вызванных ВИЧ-инфекцией. Причем это не единичные случаи ВИЧ-диссидентства - движения, которое отрицает то, что СПИД вызывается вирусом иммунодефицита. Мол, ВИЧ является величайшей мистификацией века, а СПИД - всего лишь результат плохой экологии или стрессов. Вся беда в том, что ценой этих мифов становятся жизни.

В Новосибирске органы опеки забрали младенца у ВИЧ-положительной матери и поместили его в детскую больницу для получения необходимой терапии. Женщина попросту не давала своему ребенку препараты. Зная о своем статусе, еще во время беременности она отказалась от химиопрофилактики. Такие ситуации периодически происходят по всей стране.

А может, ВИЧ - это действительно выдуманная болезнь? Что об этом думают люди, долгие годы борющиеся за право жить с ВИЧ? «КВ» обратились к Светлане Изамбаевой - психологу, представителю некоммерческого благотворительного фонда, социальному работнику. Уже 15 лет она живет с ВИЧ. О своем диагнозе Светлана узнала, когда еще училась в университете. Лечение она начала принимать во время беременности, чтобы вирус не передался ребенку. У Светланы благодаря этому родились здоровые дети:

- Диссиденты утверждают, что ВИЧ не существует, люди не умирают от него по факту. В данном случае они правы, потому что СПИД - это глубокое поражение иммунитета. ВИЧ отличается от того же гриппа тем, что он поражает сам иммунитет, клетки крови, которые выполняют защитную функцию, помогают организму противостоять инфекциям. Он внедряется в нашу структуру. И это все доказано, на эту тему множество литературы. При отказе от препаратов иммунитет не справляется с вирусами, развивается СПИД. Если человек, у которого обнаружили ВИЧ, хочет жить, пусть идет и лечится. Если бы я не получала лечение...

Историей своего заражения с «КВ» на анонимных условиях поделилась и другая героиня. Она рассказала, что ВИЧ ей передался от ее молодого человека. С этим диагнозом она живет уже девятый год:

- Я не знала, что мужчина ВИЧ-инфицированный, мы встречались около года. И потом только проявилась болезнь. У меня вышел огромный герпес на теле, трое суток держалась температура под 40 градусов. Не было сил встать. Но я и подумать не могла о ВИЧ. Первая мысль была: «Я приду домой и покончу с собой». Тогда меня поддержал 16-летний сын. Он поговорил со мной, сказал, что я ему нужна, с этим борются, и заставил меня лечиться. Ровно за месяц у меня клетки восстановились. Уже 9 лет у меня нулевая вирусная нагрузка. Был момент стресса, когда я перестала пить препараты, и за пару недель число клеток, являющихся важной частью иммунной системы, упало в два раза. Вот вам доказательство существования ВИЧ и эффективности препаратов. Диссиденты говорят, что к СПИДу приводят разные инфекции, экология. Но как они объяснят то, что в момент отказа от лекарств количество клеток сразу же снижается? Люди, начитавшись недоказанных аргументов, убивают себя, отказываясь от лекарств.