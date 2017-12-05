В начале ноября восемь казанцев отравились суши. Пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. Было проведено экстренное расследование, результаты которого мало кого могут порадовать.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ отобрали на анализ пробы продуктов, готовых блюд, воды, а также материал от сотрудников кафе для лабораторных исследований. В заведении были выявлены нарушения в части хранения, приготовления и реализации пищевой продукции.

Сообщения об отравлениях роллами и суши нередко приходят из разных уголков страны. Совсем недавно СМИ сообщили о том, что в Москве, поужинав роллами, скончалась женщина. Однако люди продолжают без всякой осторожности лакомиться диковинными для них блюдами.

Немного об истории суши

По одной из версий, впервые соединили сырую рыбу с рисом из чисто практических соображений в Южной Азии - для сохранения продукта в свежем виде. Небольшие кусочки рыбы посыпали солью и смешивали с рисом. Благодаря естественному процессу ферментации риса погруженная в него рыба оставалась годной к употреблению в течение нескольких месяцев. Рис в дальнейшем выбрасывался. Такой способ консервации рыбы постепенно получил распространение через Китай и Таиланд в Японии.

Суши в том виде, в котором мы привыкли употреблять его сейчас, появилось в XIX веке. Обычный японский суши-мастер впервые слепил из риса колобок, добавил туда немного васаби и накрыл все это кусочком сырой рыбы. С 1980-х годов суши начало приобретать популярность во всем мире. В России число любителей этого блюда растет с каждым годом.

Роллы же впервые появились в США. По одной из версий, японский повар, работавший в ресторане Лос-Анджелеса, решил адаптировать суши для американцев. Лист водорослей нори с рыбной начинкой он расположил внутри, а рис - снаружи. В роллах смешиваются самые разные ингредиенты. Наиболее удачным, по мнению любителей блюда, является сочетание свежего огурца, авокадо и сырой рыбы.

Мы решили обратиться к различным форумам, чтобы понять, почему роллы и суши так привлекают россиян. Женской половине прежде всего нравится то, что блюда японской кухни являются низкокалорийными. Во-вторых, многие наборы суши и роллов так красиво и необычно оформляются, что напоминают произведения искусства. Их могут подавать в форме сердца, елки, матрешки, бабочки, цветов и многого другого - на что хватит воображения мастера. Наконец, многих привлекает разнообразие в сочетании ингредиентов и их экзотичность: роллы бывают с беконом, фруктами и даже шоколадом.

Противники японских блюд считают, что возрастающая популярность суши и роллов объясняется рекламой и хорошо организованной системой доставки. Мол, при таком подходе можно раскрутить любое блюдо - от борща до солянки. Действительно, практически на любых рекламных буклетах можно встретить картинки необычных японских супов, тяхонов (японский плов), рамэнов (лапша) и т. д. А есть ли такая реклама русской или татарской кухни?

Мнение специалиста

Посещая японские рестораны и кафе, вы вряд ли задумываетесь о кишечных отравлениях. Между тем пострадать от употребления сырой рыбы можно достаточно серьезно.

- У нас в России можно отравиться любым блюдом, приготовленным из сырой рыбы и морепродуктов. Там, где море рядом, рыбу вылавливают утром, а через пару часов она уже на столе, и все благополучно заканчивают трапезу. Так и делается в Японии. А до нас эти скоропортящиеся морепродукты совершают целое путешествие. Перепады температур, транспортировка... Я с трудом представляю, как после этого рыбу можно есть в сыром виде, - отмечает доктор медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РТ, завкафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, председатель Общества гастроэнтерологов РТ, профессор Рафик Сайфутдинов.

- Чем можно заразиться при употреблении суши и роллов?

- При неправильном хранении и приготовлении в рыбе создается благоприятная среда для развития микробов. Поэтому при употреблении суши и роллов можно заразиться опасными для нашего организма личинками паразитического глиста, сальмонеллой. Они являются спутниками сырых морских продуктов. Кроме того, если блюдо долго хранится в открытом виде при обычной комнатной температуре, то в нем накапливаются стафилококки. Эти мощнейшие бактерии могут вызвать кишечные инфекции, токсический шок, поражения нервной системы, пневмонию. Не менее опасен и сальмонеллез - от обезвоживания до почечной недостаточности.

При неправильном хранении рыбных продуктов возникает множество осложнений. Например, скомброидоз - развитие анафилактической реакции после употребления в пищу испорченной рыбы. Характеризуется он тахикардией, артериальной гипертензией, тошнотой, рвотой, диареей, крапивницей, эритемой и другими кожными синдромами. После перенесенной болезни достаточно долгое время у человека сохраняется гиперемия кожи (увеличение притока крови к какому-либо участку тела).

- К суши и роллам всегда подают васаби и имбирь...

- Эти продукты обладают мощными антибактериальными свойствами, снижая риск отравлений. Небольшое количество васаби может нейтрализовать токсичные вещества. Но настоящий васаби произрастает только в Японии. Это очень дорогая приправа. Боюсь, что наш васаби - это обычный хрен в тандеме с красителями и ароматизаторами. Затрудняюсь сказать, насколько он может подавить бактерии, находящиеся в сырой рыбе.

- Большой популярностью сейчас пользуется соевый соус. Безвреден ли он?

- Соевый соус является отличным источником антиоксидантов, витаминов, минералов. Он выводит из организма вредные вещества, улучшает циркуляцию крови. Кроме того, соевый соус оказывает седативное воздействие: успокаивает, снимает мышечные спазмы, отеки, облегчает головные боли. Но качественный соевый соус готовится несколько месяцев. Ферментация бобов, муки, пшеничных зерен, соли - процесс длительный. Здесь не должно быть добавок, усилителей вкуса. У нас же этот продукт готовят за пару недель по ускоренным технологиям, добавляя химию. А кто-то вообще разлагает сою при помощи соляной кислоты, что относится к канцерогенам.

- Как проявляются отравления суши и роллами?

- По клинической картине отравление от употребления суши и роллов сходно с другими пищевыми отравлениями. Признаки могут проявиться в течение двух часов с момента отравления. Сначала появляются тошнота, слабость. Затем к ним присоединяются рвота, диарея. Может повыситься температура и подняться давление.

После экспансии разнообразной продукции в Россию появились ранее не известные нам отравления. Так, например, «синдром китайского ресторана». Он развивается буквально через 2 - 10 минут после употребления пищи, богатой глутаматом натрия. У пациентов развиваются боли в грудной клетке, сердцебиение, жжение лица и задней поверхности шеи, головокружение, тошнота, рвота. Чтобы не допустить серьезных осложнений, надо сразу же обратиться за медпомощью.