На минувшей неделе Татарстанское региональное отделение «Единой России» провело общественные слушания. Главной темой стало внесение изменения в статью 17 Жилищного кодекса РФ, а именно: запрет размещения хостелов в жилых многоквартирных домах. Что рассказали эксперты и почему часть хостелов может закрыться?

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2016 года. Он накладывает запрет на размещение в жилых помещениях хостелов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин в ходе слушаний признался, что в 2016 году подписался под поправками о запрете размещения хостелов в жилом фонде. Но, пообщавшись с игроками рынка и предпринимателями, изменил свое мнение.

- На сегодняшний день я убежден, что хостелы в многоквартирных домах имеют право на существование. Но для этого должны быть определенные условия. По новым изменениям на размещение хостела в многоквартирном доме должны дать согласие не меньше половины жильцов, при этом две трети из них должны быть жителями того подъезда, где бы расположился хостел. К тому же соседи, которые имеют боковые стенки, пол и потолок, примыкающие к хостелу, имеют право вето на запрет его размещения, - сказал Александр Сидякин.

По его мнению, нужно оставить такие средства размещения в правовом поле, но ужесточить ответственность владельцев хостелов, жестко регламентировать их деятельность, чтобы защитить жителей домов.

- Мы не защищаем недобросовестных владельцев хостелов, - отметил спикер. - Запретить мы всегда успеем.

Он подчеркнул, что поправки, предлагаемые им и некоторыми депутатами, дадут возможность добросовестным предпринимателям предоставлять качественные услуги, а населению - получать их. Александр Сидякин также обратил внимание, что хостелы пользуются популярностью у населения.

Президент Ассоциации хостелов РТ Илья Цыкунов сообщил, что в Казани из 140 хостелов около 40 размещены в жилом фонде. То есть если Госдума одобрит полный запрет хостелов в многоквартирных домах, то 30 процентов из них могут закрыться.

- Гостиничной деятельностью мы предлагаем признавать любую сдачу в аренду помещений менее чем на 30 дней более чем 2 раза в год. Если это произошло, то предприниматель автоматически попадает под требование к хостельерам, обязан по требованию властей или Роспотребнадзора открывать свою квартиру для проверки того, насколько соответствуют условия размещения в этом хостеле требованиям санитарно-гигиенических правил, а также должен получить согласие жильцов на свой объект предпринимательства, - объяснил свою позицию Александр Сидякин.

По словам Ильи Цыкунова, во многих хостелах не соблюдаются элементарные требования по квадратуре на одно спальное место: по правилам на одну кровать должно приходиться 4 кв. метра. Ему известны случаи, когда в комнате на 60 квадратов ютились 30 человек.

- Поправки и изменения в закон поддерживаю. Я был сторонником того, что подобные хостелы надо вывести на чистую воду, привести в порядок рынок, поскольку это влияет не столько на репутацию хостелов в целом, сколько на репутацию всего города. Турист увозит негативные впечатления, рассказав о них своим друзьям и знакомым, - уверен спикер.

По мнению главного государственного жилищного инспектора Татарстана Сергея Крайнова, единственное назначение жилого помещения - проживание граждан, а открытие мини-гостиницы - деятельность, которой физическое лицо не может заниматься, это запрещено законом.

- В гостиницах установлены металлоискатели, которые проверяют граждан на наличие запрещенных предметов, а в хостелах жилых домов подобная работа не ведется. Чем занимается в номерах турист - непонятно. При этом во многих квартирах есть газ. Плюс ко всему: если в квартире проживают 12 человек и не установлены счетчики учета, то все коммунальные услуги, что начисляются сверх норматива, ложатся на плечи жильцов подъезда, - сказал Сергей Крайнов.

Главный специалист-эксперт отдела санэпидемнадзора Управления Роспотребнадзора по РТ Фания Шайдуллина отметила, что в помещениях гостиничного типа нужна отдельная комната для хранения моющих средств. Но часто хостел ограничивается одними лишь кроватями.

- В хостеле кровати понаставили - и все. У нас в настоящее время туберкулез цветет, администратор может заразиться. Нужно очищать воздух. А в жилой квартире нет таких условий, - подчеркнула Фания Шайдуллина.

В завершение Александр Сидякин добавил, что ситуация с хостелами в жилых домах останется неизменной вплоть до окончания чемпионата мира по футболу, который пройдет летом будущего года.

- Если даже закон будет принят до этого, то он вступит в силу, условно говоря, с 1 января 2019 года, - отметил он.