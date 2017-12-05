На фоне истерии, связанной с недопуском наших спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, вопрос о скандале вокруг сборной России перед стартующим в июне 2018 года футбольным мундиалем просто не стоит.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на жеребьевке в Москве сразу же дал всем понять: чемпионат мира пройдет только в России и никаких спекуляций по этому поводу быть не может. Инфантино также подчеркнул, что «это будет самый лучший чемпионат мира в истории».

Той же точки зрения придерживается и Владимир Путин. Нет сомнений: Россия проведет этот чемпионат на высшем уровне. Так что праздник у нас никто не отнимет.

Что же и кого мы увидим в России?

Итак, Россия как страна-организатор попала в группу А, причем пока на первое место. К ней последовательно попали сборная Саудовской Аравии (с ней россияне сыграют матч открытия в «Лужниках» 14 июня в 18.00). Третьей командой стала сборная Египта. Египтяне заняли в Африке первое место, ничего особенно не показав, к тому же у федерации футбола этой страны сейчас большие проблемы, так что и этот соперник «проходим». Матч с Египтом россияне проведут 19 июня в 21.00 в Санкт-Петербурге. И, наконец, четвертая команда, с которой россиянам предстоит сыграть в последнем туре группового этапа, - это двукратный чемпион мира (1930, 1950) - сборная Уругвая. Строго говоря, этот матч, при двух победах в первых матчах, уже мало что будет решать, но игра 25 июня в 17.00 в Самаре может получиться самой зрелищной в группе. Кстати, это может повлиять на выбор соперника для россиян в 1/8 финала. Там придется играть с одной из двух команд из группы B. А играть в этой группе будут сборные Португалии и Испании, так что перспективы в 1/8 финала у россиян не очень радужные.

Помимо Португалии и Испании в группе В выступят также сборные Марокко и Ирана. Команда Сердара Азмуна вправе сетовать на судьбу - жеребьевка для нее могла бы быть и получше. А вот сборной Марокко, скорее всего, уготована роль аутсайдера.

Группа C представлена сборными Франции, Австралии, Перу и Дании. Французы - это бренд, о котором много говорить не нужно. Дания в последние годы навела шороху и на клубном уровне, и на уровне сборных, так что вполне сможет удивить. Сборная Перу нам известна похуже, но это завсегдатай финальных этапов и тоже не подарок. А вот австралийцам может помешать выступить успешно как раз отсутствие опыта.

В группе D собрались достаточно ровные сборные. Правда, сборная Аргентины всегда привлекала к себе внимание, да еще у вице-чемпионов мира есть такой игрок, как Лионель Месси. Этим многое сказано. Соперничать аргентинцам придется с упертой командой Исландии и традиционно сильной командой Хорватии. Да и сборная Нигерии на каждом турнире показывает зрелищный футбол. Так что группа D по праву может считаться самой непредсказуемой.

Группа Е также может считаться ровной, если только вынести за скобки сборную Бразилии. Несмотря на неудачу на домашнем чемпионате мира, бразильцы на каждый турнир приезжают в ранге записных фаворитов. Так вот, на этот раз в группе с пятикратными чемпионами мира сыграют сборные Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Любая из этих команд способна преподнести сюрприз, а сборная Бразилии будет тем катализатором, благодаря которому каждая игра в группе будет сродни последней.

Приличный состав собрался и в группе F. Сборная Германии, так называемая бундестим или «команда-машина», в ранге действующего чемпиона мира будет претендовать только на первое место. Глубина скамейки позволяет тренеру Леву решать самые разнообразные задачи, при том, что любая замена лишь усиливает игру команды. Сборная Мексики на Кубке конфедераций показала, что играть с ней непросто любому. Шведы очень мощно выглядели в отборочном цикле, а в стыках выбили итальянскую сборную. Да и Ибрагимович, вроде бы отказавшийся выступать за сборную, теперь склоняется к тому, чтобы в России все же сыграть. Сборная Южной Кореи если в чем-то и уступает соперникам, так это в отсутствии опыта выступлений на крупных турнирах. Но по самоотдаче не уступит никому.

Группа G составлена из несколько экзотических команд. Чемпионы мира 1966 года - англичане - опять отправляются в поход за медалями, хотя и сами уже слабо помнят, когда они их завоевывали. Нынешний состав английской сборной нельзя назвать сильнейшим в последние годы, но вчерашние юниоры способны показать свое умение, выучку и отменные физические качества, так что можно считать родоначальников футбола фаворитами группы. В этой группе выступят сборная Панамы, невесть как пробившаяся в финальную часть, а также сборные Туниса и Бельгии. Если первая в этой паре - безусловный аутсайдер, то вот сборная Бельгии сейчас как Карлсон - в полном расцвете сил и возможностей. Так что бельгийцы и англичане, скорее всего, и разыграют первое-второе место.

И, наконец, группа H. Здесь собрались Польша, Сенегал, Колумбия и Япония. Поляки сейчас возрождают былой победный дух, и наличие в их команде Левандовски - лучшая афиша к любому матчу. Сенегал - команда техничная, но физические кондиции явно не на высоте, а значит, каждая игра будет даваться африканцам с трудом. А вот Колумбия на групповом этапе вполне сможет преподнести сюрприз на уровне выхода из группы. Сборная же Японии явно выпадает из этого квартета, и ее удел - борьба за третью позицию.

Вот такие вот группы и команды.

И поверьте: чемпионат мира по футболу начинается именно с группового этапа, проходных матчей не будет. В групповом противостоянии вся соль футбола - здесь будет выковываться характер победителей. И вообще, не прозевайте - такой праздник бывает раз в жизни!