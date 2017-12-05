Лучшей работой на татарском языке на состоявшейся недавно в Казани детской литературной премии «Глаголица» признано стихотворение 13-летней Алины Хайруллиной из Чистопольского района.

На церемонии награждения юную поэтессу поздравил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. «КВ» связались с Алиной в соцсетях.

- Алина, два слова о себе...

- Родилась в селе Адельшино Чистопольского района в семье замечательных людей. Мой папа Рамиль работает водителем, а мама Рушания - учительница начальных классов. Учусь в седьмом классе местной сельской школы, участвую в разных олимпиадах и всегда занимаю призовые места, особенно по татарскому языку. В свободное время люблю читать, слушать музыку, писать стихи и гулять по селу. Природа у нас очень красивая, а воздух просто целебный! Деревня известна своими певцами, музыкантами, писателями. Наверное, поэтому я тоже не стала исключением.

- Что подтолкнуло тебя к поэзии и какое было твое первое стихотворение?

- Стихи пишу уже третий год. Первое было об осени. На уроке татарской литературы учительница Ирина Альзамовна дала задание написать стихотворение о любимом времени года. В итоге появился мой первый «шедевр». Я благодарна учительнице за то, что она увидела мои поэтические способности и поняла, что писать стихи для меня - большое удовольствие.

- О чем твое стихотворение, за которое ты удостоена столь высокой награды?

- Оно о великом татарском поэте Габдулле Тукае и о том, что мы никогда не забудем его творчество. Мне очень нравится ходить в библиотеку и читать там книги о наших татарских поэтах, это тоже отражено в стихотворении. Естественно, я не ожидала такой высокой оценки, мне было очень приятно и радостно. При вручении подарка я очень волновалась и в то же время гордилась, что именно мое произведение понравилось Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.

- Мечтаешь связать свое будущее с литературой?

- Есть желание стать журналистом или связать свою жизнь с литературой. Мне очень нравится выступать перед зрителями со своими стихами и передавать с помощью поэзии свои мысли.