На прошлой неделе в казанском почтовом отделении по ул. Кремлевская, 8 состоялся «День подписчика». Мероприятие проходило в рамках Всероссийской декады подписки и порадовало наших читателей сниженными подписными ценами на газеты и журналы.

- Это уже вторая Всероссийская декада подписки, которую мы проводим в текущую подписную кампанию для поддержки читателей и издательских домов. В течение 10 дней, с 1 по 10 декабря, читатели могут подписаться на газеты и журналы на 2018 год с хорошей скидкой. Впереди Новый год, а значит те, кто не определился с подарком, могут подарить подписку на любимые издания своим родным и близким, - рассказал руководитель направления по внутренним коммуникациям Департамента по управлению персоналом УФПС «Татарстан почтасы» филиала ФГУП «Почта России» Артем Стюфеев.

В этот день в почтовом отделении в центре города собрались истинные почитатели печатной прессы.

- Почаще проводились бы такие акции, - поделилась с корреспондентами Фарида Исламова, постоянная читательница «Казанских ведомостей». - Моя самая любимая рубрика - «Санта-Барбара» по-казански«, но в газете печатается много интересного, в том числе и кулинарные рецепты. Также люблю разгадывать кроссворды, сканворды.

Другая наша подписчица Танзиля Кашаповна рассказала, что читает «Казанские ведомости» с удовольствием и вскоре хочет написать в одну из рубрик газеты:

- Хочу поделиться с читателями воспоминаниями в рубрике «Комсомол - моя судьба». Раньше, когда работала заведующей библиотекой, со страниц газеты я узнавала много полезной информации о жизни города, истории известных людей. Все это помогало мне подготовиться и запланировать предстоящие мероприятия в библиотеке. Сейчас газету читаем вместе с сестрой, и по-прежнему она помогает нам в повседневной жизни.

Ряды новых подписчиков пополнил Владимир Шевелев, сотрудник IT-отдела одного из предприятий города:

- Выписываю газету на работу для нашего отдела информационных технологий. Теперь будем читать «Казанские ведомости» по очереди, как говорится, кому что нравится. Зато все вместе будем в курсе того, что происходит в Казани.

Равия Гибадуллина, одна из наших преданных подписчиц, читает издание вот уже больше двадцати лет:

- Традицию выписывать «Казанские ведомости» в нашей семье заложила еще мама. Она всегда удивлялась, почему я никак не могу выиграть в конкурсе «Тайна черного пакета». Хотя мамы уже нет, мы стараемся не нарушать традицию. Тем более что в «толстушке» много полезных советов, например, по пенсионным вопросам. С интересом читаю лунный календарь. Если не успеваю посмотреть новости по телевизору, знаю: непременно прочитаю обо всем в моей любимой газете. В отличие от телевидения, к газетным страницам всегда можно вернуться по нескольку раз в день.

Тем же, кто не успел оформить подписку на первое полугодие 2018 года, мы напоминаем: у вас есть еще несколько дней, чтобы подписаться по сниженным ценам на «Казанские ведомости» во всех почтовых отделениях республики. Всероссийская декада подписки заканчивается 10 декабря. Будьте в курсе жизни города вместе с нами!