Капитальный ремонт гидротехнических сооружений республики позволит оборудованию работать в безаварийном режиме во время весеннего половодья. Это снизит риск возможного ущерба в зоне подтопления.

В общей сложности из федерального и республиканского бюджетов на ремонт гидротехнических сооружений Татарстана выделено 664,5 млн рублей. Подробности реализации соответствующей программы в ходе пресс-конференции рассказали журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Инсаф Галиуллин и начальник Управления экономики и инвестиционной деятельности МЭиПР РТ Тагир Валиев.

Значимость проекта наглядно характеризуется предварительной оценкой ущерба, предотвращенного в Татарстане: его сумма могла бы составить 2 млрд рублей. При этом в зоне риска затопления и подтопления жилищ в республике проживают 70 тыс. человек. Благодаря проведенному капремонту 16 ГТС был обеспечен безаварийный пропуск вод во время весеннего половодья. Кроме того, бюджетные средства были потрачены на определение водоохранных зон и оснащение их соответствующими знаками, выпрямление русел и углубление дна 6 рек, берегоукрепление пруда в Дрожжановском районе, а также расчистку других водных объектов. Мероприятия направлены на экологическое оздоровление водоемов, создание противопожарного водоснабжения, предотвращение возможного ущерба от паводка.

Отдельного внимания заслужило строительство очистных сооружений на месте исторического русла Казанки (Адмиралтейский пруд). Как сообщил Тагир Валиев, на сегодняшний день выполнено 30% работ, их окончание запланировано на июль 2018 года.

Инсаф Галиуллин также поделился планами относительно другого проекта: подъема затонувших судов. По его словам, речь идет о сотнях кораблей и барж, ржавеющих на дне водоемов. На данный момент уже составлена карта их нахождения, в 2018 году планируется начать работы по подъему.