В начале ноября в Казани впервые прошли всероссийские соревнования по эстетической гимнастике «Надежды России», в рамках которых состоялся открытый турнир городов России «Элегия».

В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 39 регионов РФ. Несмотря на то что в нашем городе этот вид спорта пока не так известен, как художественная гимнастика, зрительный зал был полон. Об этом рассказали председатель Федерации эстетической гимнастики РТ, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, отличник физической культуры РФ Алсу Ильгизаровна Гатина и главный тренер РТ по эстетической гимнастике, мастер спорта СССР Алсу Ахметовна Давлетшина.

- Алсу Ильгизаровна, что это за новый вид спорта?

- Действительно, эстетическая гимнастика - пока новое направление для нашей республики. Федерация по этому виду спорта в Татарстане образовалась не так давно, хотя во всем мире эстетическая гимнастика уже давно пользуется большой популярностью, особенно в Австрии, Испании, Канаде, Финляндии, Японии, США... В нашей стране этот вид спорта успешно развивается уже 15 лет. И за этот недолгий срок сборная команда России уверенно лидирует на всех мировых чемпионатах и первенствах. Эстетическая гимнастика - это синтез художественной гимнастики, танца, акробатики и театрального искусства. Каждое выступление представляет собой мини-спектакль, так как в композиции ярко выражено создание образа гимнастками. Это командный вид спорта, и по международным правилам в состав команды могут входить от 6 до 14 человек.

- Алсу Ахметовна, с какого возраста лучше начать заниматься? И что дают занятия эстетической гимнастикой?

- Особенность данного вида спорта заключается в том, что начать заниматься им можно в любом возрасте, даже в пенсионном. Но следует учесть, что для достижения более высоких результатов и выполнения спортивных разрядов рекомендуется начинать занятия в более раннем возрасте - с 4 - 7 лет. Это объясняется тем, что базовая подготовка сопоставима со стандартами для балета и художественной гимнастики. Отличие же в том, что эстетическая гимнастика - командный вид спорта, который наряду с развитием физических качеств включает в себя более широкий спектр направлений, а именно: современную хореографию, акробатику, гимнастику, музыку, танец, групповое синхронное исполнение. Все это в итоге дает неоспоримый плюс для дальнейшего гармоничного развития личности в целом. Благодаря занятиям этим видом спорта девочки обретают пластику, изящество, грацию в движениях, артистические способности, у них воспитывается командный дух. Вдобавок ко всему здесь не требуется каких-то исключительных данных у ребенка, эта гимнастика менее травматична.

- Какие команды представляли Татарстан на соревнованиях в Казани?

А.И.: - Сильная молодежная команда создана на базе Казанского федерального университета при поддержке ректора Ильшата Гафурова. В прошлом году наша студенческая команда стала участником Кубка России. В этом году впервые участвовала и команда Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. На соревнованиях «Надежды России» наш город представили 6 команд, участницам которых от 6 до 18 лет. Приятно, что по итогам соревнований наши команды вошли в «золотую середину». Это хороший результат, если учесть, что девочки за месяц освоили новую сложную соревновательную программу.

Особую благодарность хочется выразить Министерству спорта РФ, Министерству по делам молодежи и спорту РТ, спорткомитету г. Казани, Всероссийской федерации эстетической гимнастики, оказавшим большую помощь нашей федерации в организации соревнований. Вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Полина Начевнова дала высокую оценку проведению соревнований у нас в Казани, отметив, что количество участников в этом году было рекордным.

- Каковы перспективы развития этого вида спорта в республике?

А.И.: - Эстетическая гимнастика обретает большую популярность в России, и мы в свою очередь в нашей республике стараемся не отставать от других регионов.

Сейчас работаем над открытием отделений эстетической гимнастики при детско-юношеских спортивных школах на основе недавно выработанных федеральных стандартов. В мире успешно практикуется эстетическая гимнастика для людей более зрелого возраста, где также проходят соревнования между командами. Чтобы привлечь внимание старшего поколения, ведем работу над созданием проекта «Леди 55+», чтобы женщины пенсионного возраста могли заниматься и участвовать в показательных выступлениях и соревнованиях.

- На что обратить внимание родителям при выборе тренера?

А.А.: - В первую очередь на его профессионализм, знание педагогики и методики физического воспитания, опыт, ну и, конечно, любовь к детям. Квалифицированный тренер-преподаватель обязан найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику, ведь детская психика очень ранима и спортивная карьера ребенка во многом зависит от его первого тренера.