Вопрос о преподавании родных языков обсуждался на заседании исполкома Всемирного конгресса татар, которое состоялось на минувшей неделе в Казани. Своим мнением по этой актуальной теме поделился председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.



- Мы составили и направили письмо в адрес министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой с конкретными предложениями по изучению, преподаванию и развитию государственных и родных языков народов, проживающих в России, - рассказал Ильдар Ирекович. - Эти предложения поступили к нам из всех регионов Российской Федерации. Сами регионы самостоятельно, своими силами, не могут решить эти сложные вопросы. Здесь необходима помощь и поддержка федерального центра.

- В чем должна выражаться эта помощь?

- Надо рассмотреть вопросы создания совета по этнокультурному образованию при Министерстве образования и науки РФ, восстановить при Министерстве образования и науки России институт национальных школ. Это поможет четко понимать, что происходит с языками, какая методическая, организационная, финансовая помощь нужна школам в регионах.

Вопросов много. Например, в Татарстане два государственных языка - русский и татарский. Но в России есть республики, где четыре-пять государственных языков, а в Дагестане, например, их 14. Как в такой ситуации языки должны изучаться, сохраняться? На основе каких методов, каких программ преподавать? Как сделать так, чтобы не обидеть ни один народ? Еще раз подчеркну: помогать регионам решать такие проблемы государственной важности - задача федерального центра. Если мы говорим о едином образовательном пространстве, то необходимо, чтобы это пространство было создано.

- Будет ли меняться система обучения будущих преподавателей национальных языков?

- Сегодня ситуация с подготовкой кадров непростая. Для молодых ребят нужны серьезные стимулы, мотивация, чтобы они поступали в вузы на специальности, связанные с изучением и преподаванием родных языков. Для этого мы предлагаем обеспечить бесплатную довузовскую подготовку и иные льготы для тех, кто собирается поступать в институты по группе специальностей «языкознание». Привлечь молодежь может и создание кафедр, где родной язык будет преподаваться вместе с другими языками, например кафедра английского и татарского, французского и татарского языков.

- Сейчас много разных мнений по поводу учебных пособий и методик преподавания языков...

- Учебников по изучению родных языков катастрофически не хватает. А к качеству существующих учебных пособий есть большие вопросы. Государство на федеральном уровне должно поддерживать создание и издание таких учебников для разных категорий учащихся.

Надо разрабатывать методики преподавания языков и для детей трех-пяти лет. В этом возрасте ребенок впитывает знания как губка и легко может освоить три-четыре языка.

- Как повышать качество языкового образования, если в школах уроки татарского языка всего два часа в неделю?

- Два часа в неделю, конечно, недостаточно. Надо думать, что в этом плане можно предпринять помимо обязательной школьной программы. Допустим, можно выделить несколько часов родным языкам в программе внеклассной работы - создавать творческие группы, школьные театры, ансамбли… Сейчас высвобождается много учителей татарского языка, их можно активно вовлекать в эту внеклассную работу.