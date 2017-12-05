В библиотеке №27, что в Казани на улице Г. Баруди, прошла встреча читателей с сотрудниками Госалкогольиспекции РТ на тему защиты прав потребителей.

Ее участники обсудили такие вопросы как: что относится к защите прав потребителей, как потребителям правильно покупать вещи в магазине, права потребителей в сфере услуг.

Читальный зал был полон, пришедшие с интересом слушали специалистов, записывали полезную информацию. А затем задали вопросы о рекламе ремонта пластиковых окон, точности взвешивания продуктов, качестве стоматологических услуг, правилах проверки продуктов на ярмарках и другие.

Кстати, в библиотеке №27 подобные мероприятия проводятся регулярно, собирая много благодарных слушателей.