Казанский «Зенит» успешно стартовал на групповом этапе Лиги европейских чемпионов, переиграв на выезде вице-чемпиона Франции «Тулузу» - 3:1 (29:31, 25:20, 25:23, 25:19).

В первой партии казанские волейболисты если не уверенно, то успешно вели в счете, но в концовке при многочисленных сет-болах уступили инициативу и партию - 29:31. Но затем, пусть и не без труда, взяли себя в руки. Отметим, «Зенит играл без Михайлова и Леона, редко выходил на площадку Бутько, не играли Вольвич и Вербов. В отсутствие лидеров Никита Алексеев набрал 20 очков.