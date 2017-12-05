Всероссийские соревнования «Кубок Хакасии» открыли новый лыжный сезон в России.

Члены сборной России, студенты Поволжской академии спорта Кирилл Вычужанин и Сергей Ардашев стартовали в поселке Вершина Теи (Хакасия) вместе с 450 участниками. Сергей Ардашев в итоге стал вторым на дистанции 10 км классическим стилем, а Кирилл Вычужанин закрепил стартовый успех на дистанции 1,5 км свободным стилем. В Хакасии также вскоре пройдет первый этап Кубка России, на котором примут участие и наши лыжники.