В составе казанцев по 14 очков набрали Стефан Ласме и Джамар Смит.

Защита казанцев в итоге и решила дело - даже несмотря на то, что лидер французов Борис Диао набрал на очко больше – один в поле не воин.
УНИКС по-прежнему на втором месте в группе А, а уже 13 декабря в 19.00 в Кубке Европы УНИКС дома примет лидера группы – турецкую «Дарушшафаку».

При этом УНИКС уже досрочно вышел в плей-офф Кубка Европы.