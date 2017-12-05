Баскетболисты казанского УНИКСа после нервной концовки матча против «Химок» в чемпионате Единой лиги ВТБ переехали в Париж, где в рамках Кубка Европы встретились с командой «Леваллуа «Метрополитан» и победили – 77:67 (22:11, 20:17, 18:22, 17:17).

В составе казанцев по 14 очков набрали Стефан Ласме и Джамар Смит.

Защита казанцев в итоге и решила дело - даже несмотря на то, что лидер французов Борис Диао набрал на очко больше – один в поле не воин.

УНИКС по-прежнему на втором месте в группе А, а уже 13 декабря в 19.00 в Кубке Европы УНИКС дома примет лидера группы – турецкую «Дарушшафаку».

При этом УНИКС уже досрочно вышел в плей-офф Кубка Европы.