Он занимался торговлей рыболовными сетями.

На 3 тысячи рублей был оштрафован продавец рыболовных сетей, сообщает Казанская межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники ведомства привлекли к проверке торговой точки на улице Четаева коллег из Роспотребнадзора и Росрыболовства. В результате ими был выявлен запрещенный товар – рыболовные сети в количестве 40 единиц. По данному факту был составлен протокол. Судья постановил наложить штраф на предпринимателя, а запрещенный товар изъять и уничтожить.