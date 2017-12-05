Казанский клуб на своем льду принимал безоговорочного лидера регулярного чемпионата КХЛ – питерский СКА. Причем принимал в сильно ослабленном составе – лазарет казанского клуба переполнен.

И, тем не менее, в первом периоде казанцы пропустили всего одну шайбу. Случилось это в дебюте матча на 4-й минуте Торесен и Ковальчук вывели Шипачева на пустой угол ворот – 0:1.

Когда в середине второго периода, Плотников, оторвавшись от защитника, вышел один на один с Гариповым, увеличил счет до 2:0, показалось, что хозяевам придется туго. Однако почти тут же Ткачев реализовал большинство, а затем индивидуальным мастерством порадовал Ландер – 2:2. Отметим, что швед забил во втором матче подряд.

Третий период голов не принес, и матч перетек в овертайм, и в формате «3 на 3» СКА забросил шайбу – 2:3. Тем не менее, одно очко «Ак Барс» отвоевал.