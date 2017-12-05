Квартиры получат 183 семьи из числа работников бюджетной сферы Автограда.

В Челнах заселят жилой дом, построенный по программе социальной ипотеки. Об этом стало известно во время объезда главой города Наилем Магдеевым строящихся объектов.

Многоквартирный жилой дом по программе социальной ипотеки расположен на улице Гвардейская в поселке Сидоровка. Его жилая площадь составляет 8,8 тыс. кв. м.

Дом включает 183 квартиры, которые отличают удобная планировка и добротная отделка. Квартиры оснащены межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, сантехникой, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

«Надеемся, что новый дом не только украсит микрорайон, но и сможет удовлетворить потребности участников программы социальной ипотеки в жилищном комфорте», – отметил мэр после осмотра одной из квартир.

По его мнению, современный жилой комплекс, появившийся в поселке Сидоровка, – это знаковое явление. Он свидетельствует о том, что «Сидоровка – ни Богом, ни мэром не забытый микрорайон».

«Здесь живут наши люди. Это наш микрорайон. Мы считаем своим долгом все части города обустраивать и благоустраивать на высоком уровне», – резюмировал Магдеев.