Это почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

Объем наркотических веществ, изъятых из незаконного оборота за этот год, вырос до 277,3 кг, передает слова начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадима Костюнина «Татар-информ». Отметим, что за аналогичный период прошлого года было изъято 178,4 кг.

132 кг., из числа общего объема за этот год, приходится на синтетические наркотики. Усилиями сотрудников ведомства перекрыто 35 каналов поставки наркотиков в республику.