320 многоквартирных домов будут отремонтированы в Казани.

В следующем году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 1031 дом. Об этом сообщил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На следующий год мы планируем включить в программу 1031 дом, в том числе порядка 320 домов в городе Казани. Конкретное количество домов будет уточнено после принятия программы, к концу этого месяца», — отметил он.

В Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) включено 16128 МКД. Из них более 10 тысяч домов уже капитально отремонтированы, добавил Насыров.