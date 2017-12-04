Инцидент произошел в ТРЦ по улице Ершова, где 25-летний парень пытался трижды расплатиться фальшивыми пятитысячными купюрами.

И в первые два раза у него это получилось. При этом сдачу он получал реальными деньгами. В третий раз парень также пытался расплатиться пятитысячной банкнотой, несмотря на то, что у него были деньги меньшего номинала. Однако в этот раз бармен заметил, что на купюре есть надпись «банк приколов».

Он и вызвал силовиков. Сотрудники Росгвардии задержали клиента бара. По сообщению пресс-службы Управления Росгвардии по РТ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».