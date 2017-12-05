Сегодня участником благотворительной акции #ПодариПодписку стала председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Ирада Аюпова.

По традиции каждый участник акции украшает новогоднюю елку символической игрушкой с пожеланием. «Пусть каждый заголовок новости приносит радость!» - такое пожелание оставила Ирада Хафизяновна всем СМИ и жителям республики. И рассказала, почему в рамках акции она выписала «Казанские ведомости» для Арского и Елабужского домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

- С газетой «Казанские ведомости» у меня связана одна история. Много лет назад я прочитала в ней рассказ, который скорректировал мое отношение к жизни. Смысл рассказа сводился к тому, что каждый человек, когда выбирает для себя - будь то мужа или обувь, должен исходить не с точки зрения престижа или статуса, а с позиции комфорта… Счастье в том - чтобы у тебя была зона комфорта, где было бы очень уютно и удобно. Считаю, что каждое средство массовой информации должно быть таким! Я посещала Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов - там созданы комфортные условия для проживания, и очень хочется, чтобы у этих людей не было дефицита общения, - поделилась Ирада Аюпова.