2 декабря он подписал указ «О внесении изменений в отдельные указы Президента РТ по вопросам противодействия коррупции».

Рустам Минниханов своим указом расширил круг чиновников, расходы которых он будет лично контролировать. Помимо Премьер-министра республики и главы Аппарата Президента РТ в него вошли:

- муниципальные служащие;

- главы администраций;

- их супруги и несовершеннолетние дети.

В том случае, если возникнут сомнения в достоверности и полноте поступившей информации должностные лица Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, по поручению Президента РТ, имеют право провести проверку, запросить у отчитывающегося муниципального служащего или главы администрации необходимые пояснения.