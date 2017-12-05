В столице РТ проходит конкурс «Предприниматель года: Золотая сотня – 2017».

Конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня 2017» нацелен на содействие развитию бизнеса в Татарстане, повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса предпринимателя в обществе. Конкурс проводится ежегодно с 2013 года при поддержке Министерства экономики РТ и Торгово-промышленной палаты РТ.

Итоги конкурса будут подведены 20 декабря. Всего будут определены 100 победителей. Проголосовать за участников могут все желающие, раз в сутки, оставив свой голос на сайте конкретному участнику в каждой из номинаций. Голоса посетителей будут учитываться при принятии окончательного решения экспертной комиссией.