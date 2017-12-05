В чемпионате России по хоккею с мячом казанские динамовцы в очередном матче Суперлиги встречались в Дербышках с красногорским «Зорким». Погода внесла свои коррективы, но даже она не предполагала, что в матче будут пробиты пять пенальти, причем реализован будет лишь один из них. Итог этого матча (2:2) можно признать справедливым – ни одна команда на победу не наиграла.

Счет (с игры) открыли гости - отличился Евгений Волгужев, решившийся на дальний удар с дальней дистанции после розыгрыша свободного удара – 0:1. А до этого команды обменялись нереализованными пенальти - сначала гости не переиграли Темникова, а затем уже казанцы не забивают.

На 32-й минуте «Зоркий» вновь не реализует пенальти, но на 38-й минуте казанцы сами зарабатывают 12-метровый удар – увы, опять мимо. А вот в начале 40-й минуты гости все же забивают, и вновь с игры – дубль оформляет Волгужев, не зная еще, что это последний гол «Зоркого» в этом матче.

На исходе первого тайма казанцы получают право на третий пенальти в матче (пятый на две команды - беспрецедентный случай!), и вот Ибрагимов все же забивает – 1:2.

А на 52-й минуте Сергей Обухов забивает свой 951-й мяч в карьере – 2:2. До конца игры оставалось еще 40 минут, но счет в итоге так и не изменился. Так казанские динамовцы выкарабкались на 12-е место в турнирной таблице.