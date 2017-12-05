Сегодня в акции #ПодариПодписку АО «Татмедиа» принял начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ, полковник полиции Вадим Костюнин.

Он подарил подписку ООО «Завет», что находится в Казани и специализируется как дом сестринского ухода.

- Думаю, что пенсионеры и все, кто пребывает в этом учреждении, нуждаются именно в печатном слове. Сам я читаю много разной прессы и в электронном, и бумажном виде. Хотелось бы брать почаще в руки печатные издания! - сказал он нашим корреспондентам.