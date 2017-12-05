Минэкологии РТ призывает жителей города сообщать о несанкционированных свалках снега в черте города.

Как информирует пресс-служба ведомства, за предоставление информации о снежных свалках с доказательствами в виде фото и видео будут выплачиваться денежные вознаграждения.

В Казани есть шесть снегоплавительных станций, однако не все городские службы вывозят туда снег. Многие довольствуются тем, что просто складируют снег прямо в городе. Однако это чревато тем, что при таянии снега весной реагенты и мусор попадают в почву и водные объекты. О том, как сильно это влияет на экологию, говорить не стоит.

Сообщить о нелегальных снежных свалках можно следующими способами:

Телефон – 267-68-67;

Электронная почта – eco.signal@tatar.ru;

Telegram и WhatsApp – +79872169779.