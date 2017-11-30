На сегодняшний день в России проживает более миллиона человек с диагнозом «ВИЧ». Это число год от года только растет. По количеству новых случаев заражения ВИЧ наша страна в тройке лидеров. Остановить распространение инфекции пока не удается.

О ситуации с ВИЧ в России и Татарстане, борьбе с опасным вирусом рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», проведенной 1 декабря - во Всемирный день борьбы со СПИДом.

Пандемия в цифрах

Сегодня с ВИЧ-инфекцией в мире проживает более 38 миллионов человек. Каждый год выявляется до 3 миллионов новых случаев. От СПИДа умерли уже более 35 миллионов человек. В России с диагнозом «ВИЧ» проживает 1 миллион 193 тысячи 890 человек, умерло по разным причинам почти 270 тысяч человек с этим диагнозом. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 103 тысяч новых случаев ВИЧ. Ситуация в стране достаточно серьезная. Причем настолько, что ВОЗ поставила перед Россией задачу к 2020 году существенно сократить вред от этой инфекции и остановить эпидемию.

В Татарстане ВИЧ-инфекция идет на спад. В республике за последние 15 лет заболеваемость снизилась в два раза, пройдя пиковые подъемы в 2001 - 2003 годах. На протяжении последних трех лет эпидемиологическая ситуация остается стабильной. На данный момент в республике на диспансерном учете состоят 13081 человек с ВИЧ. Ежегодно выявляются более тысячи новых случаев болезни. Самыми крупными очагами распространения ВИЧ являются Казань и Набережные Челны, а среди районов республики - Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский.

Уже не первый год медики говорят и об изменении «социального статуса» заболевания. Если раньше основными группами риска считались потребители наркотиков, люди, занимающиеся проституцией, сексуальные меньшинства, то теперь все иначе.

- Раньше мы говорили о том, что все-таки это в основном путь передачи через лица, которые потребляют наркотики, особенно внутривенно. Сегодня эти цифры изменились: более 50 процентов новых случаев заражения в нынешнем году приходится на гетеросексуальные контакты, 46 процентов инфицировались при употреблении наркотиков, - рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Медики отметили еще одну тенденцию: происходит феминизация процесса - все больше заражаются женщины. В Татарстане 30 процентов ВИЧ-инфицированных - представительницы слабого пола. В целом заболевание чаще регистрируется у людей трудоспособного возраста - 30 - 50 лет.

О тестировании и дискриминации

Врачи акцентировали внимание еще на одной проблеме - отсутствии у населения желания проходить регулярное тестирование. Если остановить распространение ВИЧ не получается, то важно сократить случаи позднего выявления болезни, улучшить качество жизни инфицированных. Для этого надо проверять свой статус хотя бы раз в год.

- ВИЧ перестал быть инфекцией, которая поражает только уязвимые группы населения. Сейчас идет выход инфекции в общую популяцию. В рамках проведения различных лекций, семинаров мы выступаем в трудовых коллективах, говорим об этой проблеме. Нам отвечают: «Да что вы говорите, нас это не касается». Они не придают значения ВИЧ, считают, что для них риск заражения минимален. После того как мы им начинаем показывать ролики о реальных историях, заражениях, которые происходят при случайных контактах и связях, как правило, более половины изъявляют желание пройти анонимное тестирование. Чем раньше выявится эта инфекция, чем раньше начнется лечение, тем эффективнее и качественнее будет дальнейшая жизнь. Поэтому всех призываем регулярно проходить тестирование, - обратилась к татарстанцам начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

В борьбе с ВИЧ специалисты используют и спортивные мероприятия. В дни масштабных соревнований организовывается массовое экспресс-тестирование на ВИЧ. Кроме того, на мониторах в поликлиниках, почтовых отделениях, метро размещаются видеоролики. Информацию о ВИЧ можно получить из множества других источников. Но, к сожалению, искоренить невежество в отношении инфицированных людей пока не удалось. Своими тревогами поделилась представитель Некоммерческого благотворительного фонда Светлана Изамбаева. Сейчас ей 36 лет, с диагнозом «ВИЧ» она живет 15 лет:

- На сегодняшний день люди все еще остаются очень мало информированными. И это невежество лишь способствует распространению инфекции. Очень хочется, чтобы на всех предприятиях, в высших учебных заведениях тема ВИЧ звучала не только 1 декабря и в День памяти умерших от СПИДа. Надо, чтобы люди понимали, эта болезнь не передается через кровососущих насекомых, поцелуи. Мы проводим тренинги в вузах и первым делом спрашиваем: «Кто считает, что ВИЧ передается через укусы насекомых?» Из 200 студентов примерно 150 поднимают руки! Пока мы не сделаем все возможное, чтобы люди понимали, как передается инфекция, ВИЧ будет распространяться. Кроме того, людям, живущим с ВИЧ, членам их семьи нужна психологическая поддержка.

Специалисты еще раз напомнили, что эта болезнь не передается через рукопожатия, объятия, пользование общей посудой, одеждой, телефоном, совместные занятия спортом, а также при кашле, чихании, в бане или бассейне. Поэтому бояться ВИЧ-инфицированных, проводить дискриминацию в отношении их как минимум неправильно.