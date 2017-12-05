Благодаря смартфону селфи в состоянии сделать каждый его обладатель. Что может быть быстрее и проще, чем открыть фронтальную камеру и коснуться экрана? Идеальная фотография для социальных сетей готова!

Селфи можно назвать сенсацией мирового масштаба. А часто ли молодежь позирует перед собственной фотокамерой и что думают об этом модном увлечении представители старшего поколения?

- Часто ли ты себя фотографируешь и почему? - спрашиваю подругу, приехавшую учиться в Казань из другого города.

- Да, довольно часто. В основном для социальных сетей, Так я показываю себя, что делаю, чем занимаюсь в Казани. Друзья, знакомые заходят на мою страницу, чтобы узнать, как я поживаю. Так что для меня селфи - не самолюбование, как считают многие.

- Я не люблю сама себя фотографировать, - говорит другая подруга. - Считаю, что такие фотографии ненастоящие, без души. Самый лучший снимок, на мой взгляд, случайный, сделанный без моего ведома, где я в движении. Такое фото запоминается и получается гораздо красивее.

Но бывают опасные селфи, когда человек намеренно подвергает свою жизнь риску ради того, чтобы сделать эффектную фотографию. Порой такие авантюры заканчиваются катастрофой.

- Как вы относитесь к селфи и, в частности, к фотографиям, связанным с опасностью? - спрашиваю преподавателя КФУ Марину Симкачеву.

- Не отношусь к селфи отрицательно, считаю, это современные технологии. Бывают моменты, когда путешествуешь и нет никого рядом, кто мог бы сфотографировать, запечатлеть тебя на фоне красивого места. Конечно, как здравомыслящий человек я не буду лезть в огонь и не стану делать селфи, если это опасно, - заметила она. - Но некоторые делают такого рода селфи, чтобы поймать, как они говорят, хайп и получить больше лайков.

Педагог старших классов Анна Степанова дополнила мысль вузовского преподавателя:

- Тем, кто делает опасные селфи, должно быть, не хватает адреналина, им некуда деть свою энергию. Они не понимают, какую боль могут причинить родным и близким. Для родителя нет ничего страшнее, чем потерять ребенка. Однако молодежь не воспринимает риск всерьез, не отдавая себе отчет в том, каковы могут быть последствия такой затеи.

Комментарий кандидата психологических наук Эльдара Хабибуллина:

- Для большинства подростков основная цель селфи - выложить в сеть интересные снимки и набрать максимальное количество лайков. Таким образом молодые люди хотят получить одобрение окружающих, которого им так не хватает в реальной жизни. Однако сейчас селфи стало настолько распространенным явлением, что обычными фотографиями с отдыха, прогулок и путешествий уже никого не удивишь. Поэтому подростки и начинают рисковать своей жизнью ради удачного кадра. А это может привести к весьма трагичным последствиям. Если любите селфи, не делайте его смыслом жизни. Золотое правило «Все должно быть в меру» здесь как нельзя кстати.