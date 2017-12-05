Что мешает бизнесменам Кировского района Казани уверенно стоять на ногах и как изменить ситуацию, обсуждали на прошлой неделе в музее трудовой и боевой славы Казанского порохового завода «Заречье» на встрече с владельцами малых и средних предприятий, расположенных на территории района.



Встреча была организована по инициативе депутата Казанской гордумы Сергея Черепанова. Подобное мероприятие прошло впервые и собрало в зале несколько десятков предпринимателей. У каждого из них своя история развития бизнеса, а значит, есть и вопросы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Тем более что в числе спикеров были заместитель председателя комитета экономического развития исполкома Казани Тимур Гумеров, руководитель исполнительного комитета Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Гречанникова, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Рустем Закиров.

Как было озвучено на встрече, по данным на первое полугодие этого года, в Казани 79 тысяч предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на четверть, в том числе, как предположил Тимур Гумеров, и благодаря грамотной политике комитета экономического развития исполкома. Ведь казанские предприниматели могут получить как финансовую поддержку для развития своего дела, например, в результате льготного кредитования, так и имущественную в виде предоставления невысоких арендных платежей сроком до 5 лет. Конечно, как начинающему, так и развивающемуся предпринимателю крайне необходима и информационная поддержка с целью обучения или поиска недвижимости. Кроме того, решить насущные проблемы можно, обратившись в Фонд поддержки предпринимателей РТ, напомнили спикеры.

Предприниматели в свою очередь задавали вопросы по оформлению кредитов и микрофинансированию, лизингу, законодательству по весовому контролю и другие. После обсуждения конкретных ситуаций в ходе встречи было решено приглашать на подобные мероприятия и представителей налоговых органов, Пенсионного фонда РФ, депутатов Госдумы, ведь в их власти выйти с инициативой о внесении изменений в действующее российское законодательство. «Мы хотим привлечь к сотрудничеству и банковское сообщество. Не секрет, что молодым предпринимателям очень нелегко открыть свою фирму. А без подобного диалога власти и бизнеса невозможно решить проблему», - заявил Тимур Гумеров.

Но не хлебом единым жив человек. В ходе встречи Наталья Гречанникова рассказала предпринимателям, в каких спортивных и культурных мероприятиях в районе и городе они могут поучаствовать: это и различные спартакиады, и фестиваль бардовской песни.

«Большие изменения ждут Кировский район в будущем. К 300-летию Адмиралтейской слободы планируется открытие музея. Еще много предстоит ремонтировать дворов, фасадов зданий, налаживать инфраструктуру. И я бы хотел призвать всех не оставаться равнодушными к этим вопросам, а вместе подумать, как сделать так, чтобы наш район менялся только к лучшему», - завершил встречу депутат Казгордумы Сергей Черепанов.