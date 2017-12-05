Казанские власти предлагают предпринимателям беспрецедентно дешевые деньги на развитие бизнеса. Кто и на каких условиях может воспользоваться самыми льготными условиями кредитования?

Об этом шла речь на деловом завтраке, участниками которого были депутат Казанской городской Думы Марат Бикмуллин, заместитель председателя комитета экономического развития аппарата исполкома Казани Тимур Гумеров, начальник отдела инвестиционной и инновационной деятельности комитета экономического развития исполкома Казани Руслан Галиахметов, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани по экономическим вопросам Адель Шакиров и журналисты.

Как рассказал Марат Бикмуллин, Казань - мощный донор. В виде разных налогов, пошлин, акцизов в нашем городе собирается примерно 150 миллиардов рублей в год, из них почти 130 миллиардов забирают себе республика и федеральный центр. Остается 20 миллиардов, и это городской бюджет - средства, необходимые для содержания города: ЖКХ, муниципальных учреждений, полиции, дорог, парков, школ, спорта, культуры, здравоохранения, социалки - список длинный. Небольшая добавка к бюджету возвращается в город через разные бюджетные программы. В США, например, схема совсем другая: там депутаты муниципалитетов и штатов сами решают, сколько денег направлять в федеральный бюджет.

Но бывают и серьезные вливания в городской бюджет в десятки миллиардов рублей. На это можно рассчитывать, если повод достаточно серьезный, например, 1000-летие Казани, Универсиада, чемпионат мира по футболу.

Есть еще один мощный резерв, который может ежегодно устойчиво пополнять городской бюджет, - образование. Сегодня в Казани более 120 тысяч студентов. При этом только один иногородний студент в среднем тратит 300 - 400 тысяч рублей в год на обучение, проживание, питание. Если республиканские и федеральные власти поставят цель, то казанские вузы могут увеличить количество студентов из России и стран мира на 100 тысяч человек. Это даст Казани около 4 миллиардов рублей в год в валовом территориальном продукте и 2 миллиарда рублей поступлений в бюджет города. Но и это еще не все. Студенты увеличат самый главный капитал города - человеческий.

Заместитель председателя комитета экономического развития аппарата исполкома Казани Тимур Гумеров подробно рассказал о муниципальной программе поддержки малого и среднего бизнеса, которая была принята в марте 2017 года:



- У нас были встречи с предпринимателями, которые готовы вкладывать деньги, силы в развитие Казани. Но им для старта нужны кредиты под разумные проценты. Мы провели тендер среди банков. В конкурсе принимали участие несколько банков. Первоначальная ставка по кредиту была 13%, и в результате победил банк, предложивший кредиты под самый низкий процент - 9,5%.

- А каковы условия получения кредита?

- Условия стандартные, как и при получении любого другого кредита. После проверки документов банк направляет дело в исполком Казани. Мы тоже проверяем по своим критериям: чем занимается предприятие, какой уровень заработной платы, есть ли задолженности по налогам, анализируем, насколько перспективны его предложения для города. То есть каждый инвестиционный проект проходит тщательную, всестороннюю проверку. Если все нормально, предприниматель получает добро на кредит на очень выгодных условиях. Мало того, что банк дает ему деньги под 9,5% годовых, мэрия Казани первые два года субсидирует 5% этой ставки. То есть получается, что предприниматель берет кредит всего под 4,5%.

- Под какие проекты можно получить деньги на таких льготных условиях?

- Если мы позиционируем Казань как третью столицу России, то городу необходимо соответствовать этому высокому статусу. Он должен быть чистым, гостеприимным, уютным. Мы определили три самых приоритетных направления: хостелы, детские сады, раздельный сбор мусора. Для предпринимателей, желающих работать в этих направлениях, созданы совершенно беспрецедентные условия. Им кредит выдается на 10 лет, причем первые три года мэрия субсидирует предпринимателю 6,5% кредитной ставки. То есть кредит выходит под 3%. Нигде больше таких дешевых кредитов нет.

Программа стартовала в этом году в августе. С того времени 15 предпринимателей уже взяли кредит, около 40 ждут результатов рассмотрения заявок комитетом экономического развития, еще примерно 40 заявок на стадии рассмотрения в банке.

- Отказы есть?

- Да, есть и отказы. Мы объясняем человеку причину отказа и в каждом конкретном случае советуем, как можно исправить ситуацию. Допустим, проект перспективный, но у предпринимателя есть задолженность по налогам. Он погашает долг, и комитет выносит положительное решение.

- Но молодым предпринимателям важна не только финансовая поддержка, но и информационная...

- Да, по статистике, порядка 50% бизнесов закрываются в первый год, даже если идея очень интересная и перспективная. Это происходит как раз из-за того, что люди не умеют вести свое дело, у них нет элементарных навыков обращения с деньгами. Поэтому мы оказываем предпринимателям серьезную информационную поддержку: подсказываем, где бесплатно можно получить качественные уроки по основам бизнеса. Есть такие онлайн-курсы в интернете. Есть проект «Бизнес-навигатор». Там тоже много полезной информации о том, какая поддержка предпринимателей существует на городском, республиканском и федеральном уровнях и что надо делать, чтобы эту поддержку получить.

Такой конструктивный диалог бизнеса и власти необходим. Мы все заинтересованы в развитии социально ответственного бизнеса. Это долгосрочные инвестиции, которые направлены на то, чтобы сделать Казань городом, где людям комфортно жить, работать, учиться, рожать и растить детей.