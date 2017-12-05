В стенах КФУ состоялась научная конференция «25-летие Конституции РТ: применение конституционных принципов и норм на современном этапе развития государства и общества». Она проходила в рамках Конституционных чтений РТ. На дискуссионной площадке собрались ученые, представители государственных органов и судебной ветви власти.



Не случайно конференция проходила в стенах КФУ. Как отметила декан юридического факультета вуза Лилия Бакулина, помимо общественности и депутатов у истоков Конституции РТ стояли преподаватели университета Борис Железнов, Шакир Ягудин, которые в свое время дали научную экспертную оценку документу. Важно, что сегодня они продолжают обучать студентов.

Конституция Татарстана была принята в непростое для всей страны время. Она предоставила твердые гарантии развития прав и свобод всем представителям многонационального народа республики, позволила стабилизировать общественно-политическую обстановку, дала основу для формирования обновленных органов государственной власти. Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов в своем выступлении особо подчеркнул, что Конституция РТ сделала значительный вклад в развитие федеративных отношений, на путь которых Россия встала в 1990-е годы.

За четверть века своего существования Основной Закон Татарстана доказал свою жизненность и правоспособность. Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, зачитывая приветственное письмо Председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина, сделал акцент на важности проведения Конституционных чтений. «Знание конституционных основ нашей государственности - обязательное условие формирования здорового гражданского общества, без которого невозможно существование правового государства. Госсовет РТ вносит свой вклад в популяризацию основных положений Конституции - проводятся встречи депутатов парламента с гражданами, тематические парламентские уроки», - отметил Юрий Камалтынов.

Председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин в своем выступлении заявил, что Конституция РТ - основа сохранения и развития государственной идентичности Татарстана. «Основной Закон республики вписывает Татарстан в федеративную мозаику России. Он закрепляет двойное предназначение республики - это отображение воли многонационального народа, а также форма самоопределения народов, проживающих в ней», - сказал депутат Госсовета. Подобная многогранность интересна и для исследователей, и для практиков права. Спикер особо отметил, что республика видит свое будущее только в системе российского федерализма.

При этом Конституция РТ - живой документ, в котором есть точки развития. Например, Шакир Ягудин сообщил, статья 122 Основного Закона гласит, что столица республики - город Казань. Ее статус устанавливается законом РТ, который не принят по сей день. Также спикер заметил, что не решен вопрос, в чьей собственности находятся здания, в которых располагаются республиканские министерства и ведомства: республиканской или муниципальной?

Таким образом, площадка конференции стала местом активной дискуссии, обмена мнениями между представителями разных ветвей власти и научного сообщества.