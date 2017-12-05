Объекты, находящиеся в Казани на стадии ремонтно-реставрационных работ, осмотрел в минувшее воскресенье Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Первым объектом, который он посетил, стало ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан», расположенное по ул. К.Маркса, 64, передает пресс-служба Президента РТ. В здании, которое известно как усадьба Сандецкого (начало XX в.) и является частью культурного наследия федерального значения, проводятся ремонтно-реставрационные работы. На данный момент произведена замена кровли. В рамках реставрационных работ также будут заменены инженерные коммуникации, здание оборудуют охранно-пожарной сигнализацией, системами поддержки температурно-влажностного режима и др. Объект включает в себя экспозиционно-выставочные площади, административно-хозяйственную часть, хранилище.

Рустам Минниханов после осмотра поручил ускорить проведение ремонтно-реставрационных работ. Он отметил, что финансовые средства выделены, все условия для проведения работ созданы. По словам Рустама Минниханова, необходимо выработать жесткий график работ и придерживаться его. Главными задачами ремонтных работ являются обеспечение сохранности объекта, а также доступности имеющихся культурных ценностей и объектов искусства.

По мнению Рустама Минниханова, важно провести ремонтные работы качественно, чтобы здание могло долгие годы оставаться в хорошем состоянии. «Это достояние республики», - добавил он.

Следующей стала галерея современного искусства ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» по ул. К.Маркса, 57. Здесь также проводится капитальный ремонт. Пояснения в ходе осмотра давала директор музея Розалия Нургалеева. Она, в частности, отметила, что на этот зал есть спрос со стороны устроителей выставок, главное условие - правильное выставочное освещение и обеспечение мультимедийными технологиями. Рустам Минниханов положительно оценил предложение по оснащению выставочного зала современным оборудованием.

Третьим стал объект «Дом Дряблова, XVIII в.» по ул. Мусы Джалиля, 19 - рядом с Петропавловским собором.

«Дом Дряблова» - объект культурного наследия республиканского значения. Ранее в 2015 году было принято решение о консервации объекта. Позднее было решено произвести здесь ремонтные работы. Дом Дряблова вошел в историю тем, что здесь по легенде во время визита в Казань останавливался Петр I. В данное время объект планируется приспособить под детский образовательный центр «Ремесленная мастерская».

Далее Рустам Минниханов посетил здание бывшего городского магистрата на ул. Баумана, 3. Это объект культурного наследия федерального значения. Дом сохранился в сильно искаженном виде в результате реконструкции после пожара 1815 года. До пожара на этом месте стояло здание магистрата, построенное по проекту архитектора В.И.Кафтырева в 1788 году. Архитектор А.К.Шмидт капитально перестроил здание после пожара, увеличив объем и изменив архитектурное оформление. С 1844 года здесь располагался Николаевский детский приют, под который здание было приспособлено после пожара 1842 года.

В советский период его занимало Управление хлебопекарной промышленности ТАССР.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание от улицы ограждено металлическим кованым забором на каменных столбах. Это уникальный памятник гражданской архитектуры конца XVIII - начала XIX в. в стиле классицизма. В течение 10 лет здание не используется.

Рустам Минниханов принял решение, что Государственный музей изобразительных искусств РТ примет на баланс здание бывшего городского магистрата на улице Баумана, 3. Здесь разместится культурно-выставочный центр Русского музея (Санкт-Петербург), с которым ГМИИ РТ сотрудничает с 2008 года.

Далее был осмотрен внутренний дворик Казанского театра юного зрителя по ул. Островского. Рустаму Минниханову представили концепцию развития территории и ее дальнейшего использования для проведения театральных мероприятий. В рамках концепции здесь может быть устроен детский центр с театральной школой для детей и подростков, а также мастерские, медиакорпус, открытая площадка, учебный центр и другое, в том числе камерная гостиница для размещения гостей в период концертов и фестивалей. В качестве успешных примеров подобной реконструкции были приведены проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Пояснения давала директор ГБУ «Казанский театр юного зрителя» Айгуль Горнышева. Она также напомнила, что 30 ноября Казанский ТЮЗ отметил свое 85-летие.

Рустам Минниханов поручил проработать предложение о передаче комплекса зданий на баланс ТЮЗа, создании концепции развития территории внутреннего дворика Казанского ТЮЗа, а также использования прилегающих к театру зданий, которые находятся в ветхом состоянии.