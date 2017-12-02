В Казани на прошлой неделе состоялся первый гала-концерт всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна». Он стал также презентацией масштабного культурно-благотворительного общероссийского движения.

Для 1,5 тысячи юных зрителей и их родителей выступили звезды российской эстрады: Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анита Цой, Доминик Джокер, Дина Гарипова, победительница конкурса «Детское Евровидение - 2017» Полина Богусевич и другие. Вместе с ними на сцену учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма поднялись воспитанники Академии популярной музыки Игоря Крутого из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Самары, Сочи, Ярославля, в том числе победители международных конкурсов «Детская новая волна» и «Детское Евровидение».

Зрителей - талантливых детей Казани, их родителей и педагогов, а также подопечных благотворительных фондов - поприветствовали мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и народный артист России, генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой.

- Нас всех объединяет желание делать добро. И я верю в то, что из этого желания на всю нашу Родину волнами распространится океан добра. Пусть «Добрая волна» живет вечно, - сказал мэр города.

Игорь Крутой поблагодарил руководство Казани и Татарстана за старт проекта. Ранее Ильсур Метшин и Игорь Крутой подписали положение всероссийского фестиваля «Добрая волна».

Концерт запомнился не только зрителям, но и ребятам, для которых выход на одну сцену с именитыми звездами стал исполнением мечты. Многие из них смогли достичь высоких успехов, несмотря на ограничения здоровья. Среди них - Диляра Абдуллина, у которой с рождения тяжелое заболевание глаз. С 5 лет она читает стихи, а в 7 лет ее вокальные данные заметила мама. К своим 14 годам Диляра является лауреатом крупных международных фестивалей и конкурсов.

В свете софитов оказались и Олеся и Настя Машейко. Олеся - инвалид по зрению, у Насти ДЦП. Но это не мешает девочкам вести активную жизнь: они озвучивают рекламу на телевидении, участвуют в прямых эфирах на радиостанциях. Участницей

«Доброй волны» стала и Зарина Даутова с соматическим заболеванием. Девочка занимается искусством и успешно пополняет свой репертуар композициями русской и зарубежной эстрады. Инвалид по зрению Джамиль Хамитов уже 5 лет занимается игрой на скрипке. 13-летний мальчик - лауреат международных конкурсов. Участницей проекта стала также девочка с ДЦП Ландыш Шангараева. Девочка занимается вокалом и является победителем многих городских, республиканских и международных конкурсов.

В завершение концерта участники спели финальную песню под аккомпанемент маэстро Игоря Крутого. А Ильсур Метшин вручил знак посла фестиваля «Добрая волна» Полине Богусевич, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Гала-концерт в Казани стал презентацией всего культурно-благотворительного проекта «Добрая волна». По всей стране будут проходить творческие и благотворительные акции, цель которых - показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи.

Столица Татарстана не случайно стала городом, где началось масштабное общероссийское движение, направленное на развитие культуры благотворительности через детское творчество. В городе активно работает проект «Добрая Казань», ставший одним из приоритетов развития города.