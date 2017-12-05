Итак, свершилось. Россия все-таки едет на Олимпиаду, но под нейтральным флагом, и гимн России в честь победителей не зазвучит.

Так решил МОК и на сегодняшний день это – данность, неоспоримая нигде и никак. В Кремле не допускают и мысли о бойкоте - значит, поедем в любом составе и будем биться. За что? Уж точно не за Виталия Мутко – он дисквалифицирован пожизненно. Как и его заместитель Юрий Нагорных. Olympic Athlete from Russia (OAR) – вот наше имя на время ОИ в Пхенчхане и симфония Бетховена вместо гимна.

Также исполком МОК обязал Россию вложить деньги в развитие независимой системы допинг-контроля в стране, а также компенсировать расходы, связанные с исследованиями ВАДА. Общая сумма компенсации – 15 млн. долларов.