ЦСКА начудил в Манчестере

Весь первый тайм последнего тура группового этапа Лиги чемпионов в Манчестере ЦСКА на «Олд Траффорд» отбивался от команды Жозе Моуриньо, потому никакого курьеза в голе Дзагоева спиной (!) на последней минуте тайма нет - сам португальский тренер вечно призывает не жалеть проигравших – 0:1 после 45 минут игры в пользу ЦСКА.

Но был еще второй тайм. Увы, на 64-й минуте Лукаку так открылся, что закрыть его Васин так и не смог – 1:1. А еще через минуту ЦСКА уже проигрывал – атаку по флангу завершил Редфорд – 2:1.

Жаль, но для ЦСКА эпопея в Лиге чемпионов на этом закончилась. Третье место в группе и гарантированное место в Лиге Европы.

Рустэм КУЛЕЕВ

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