Размер штрафа – 90 тыс. рублей.
ООО «Бугульма-Водоканал» заплатит штраф в размере 90 тыс. рублей по решению Верховного суда РТ. Предприятие нарушило природоохранное законодательство, загрязнив реку Степной Зай, еще в мае, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Тогда ООО «Бугульма-Водоканал» было привлечено к ответственности. Но с заключением предприятие не согласилось и обратилось в Бугульминский городской суд, после чего в Верховный суд РТ. Высшая инстанция признала ООО «Бугульма-Водоканал» виновным.
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