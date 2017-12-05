В процессе преследования сотрудники полиции применили оружие.

В понедельник сотрудники полиции заметили автомобиль «ВАЗ-2107», который нарушил ПДД. На требование остановиться, водитель «Жигулей» протаранил несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться из поля зрения полицейских. Началась погоня, в ходе которой автомобилист неоднократно нарушал ПДД: проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. На призывы сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал.

Чтобы остановить нарушителя полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего открыл огонь по «Жигулям». В результате удалось заставить автомобилиста съехать на обочину, затем он был задержан.

Как выяснили полицейские за рулем «ВАЗ-2107» был пьяный 27-летний житель Лаишевского района РТ. Он никогда не имел водительского удостоверения. В его отношении составлены 7 административных протоколов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.