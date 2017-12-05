На вопросы жителей Казани по телефону: (843) 255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Галина Гончарова. Телефоны для жителей иных городов и районов Республики Татарстан размещены на официальном сайте Управления –  rosreestr.tatarstan.ru в разделе Обращения граждан – Горячие линии.