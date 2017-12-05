7 декабря с 8.00 до 12.00 в рамках Декады инвалидов Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет социально-ориентированный «Единый день горячей линии» для граждан с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей по вопросам регистрации недвижимости.
На вопросы жителей Казани по телефону: (843) 255-25-71 ответит начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Галина Гончарова. Телефоны для жителей иных городов и районов Республики Татарстан размещены на официальном сайте Управления – rosreestr.tatarstan.ru в разделе Обращения граждан – Горячие линии.
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