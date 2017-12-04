Трагедия произошла в Бугульминском районе РТ.
Татарстанец избил женщину на почве ревности, после чего она упала в овраг и замерзла, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. Драма разыгралась 3 ноября, когда мужчина с подругой приехали в село Петровка. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, между парой случился конфликт на почве ревности. Мужчина избил 30-летнюю женщину, она упала в овраг. Он пытался привести пострадавшую в сознание и с большим опозданием вызвал скорую помощь.
Прибывшие врачи констатировали смерть от переохлаждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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