Завтра, 6 декабря, в Казани ожидается пасмурная погода, снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 2-3 м/c. При порывах – 6-8 м/c. Атмосферное давление – 750-751 мм рт. ст.