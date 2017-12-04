Завтра, 6 декабря, в Казани ожидается пасмурная погода, снег, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 2-3 м/c. При порывах – 6-8 м/c. Атмосферное давление – 750-751 мм рт. ст.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
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