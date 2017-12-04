Об этом заявила замминистра образования и науки РТ, руководитель департамента надзора и контроля Гульнара Габдрахманова в ходе прошедшей сегодня конференции «Вопросы коррупции в сфере образования».

В сфере образования самыми частыми нарушениями стали поборы с родителей. В Челнах ведется большая работа в данном направлении, но ее, к сожалению, недостаточно. По словам спикера, главная причина в том, что директора школ до сих пор не до конца понимают, что просто так нельзя собирать деньги с родителей.

Также чиновница сообщила, что за одиннадцать месяцев текущего года в ее департамент от граждан поступило 871 обращение, 320 из которых относятся к коррупционной направленности.