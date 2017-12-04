В 2017 году отремонтировали 123 объекта дорожной инфраструктуры Казанской агломерации.

В 2017 году в Казанской городской агломерации отремонтировали почти 120 км дорог. Работы прошли в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщили в Минтрансе РТ.

Благодаря действию программы в Казанской агломерации за год отремонтировали 123 объекта дорожной инфраструктуры длиной 119,9 км, отметили в ведомстве. В ходе работ реконструировали более 6 км федеральных трасс и 41 км региональных дорог. В столице республики отремонтировали почти 75 км дорожного полотна.

Общие расходы на дорожный ремонт Казанской агломерации составили 2,4 млрд рублей, рассказали журналистам в Минтрансе РТ. В ведомстве отметили, что финансирование шло в равных долях за счет федеральных и республиканских денег.

В следующем году планируется улучшить качество еще 113 км дорог агломерации. Объекты для ремонта выбираются при помощи голосования жителей в проектах «Народный контроль» и «Карты убитых дорог» Общероссийского народного фронта.