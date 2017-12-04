Продолжается прием заявок на конкурс «Народный Дед Мороз», стартовавший 28 ноября.

Об этом напомнили на пресс-конференции в АО «Татмедиа» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, председатель жюри Владимир Бибишев и победитель прошлогоднего конкурса «Народный Дед Мороз» Кронид Сазонов.

Как и год назад, конкурс-фестиваль будет проводиться в несколько этапов. Сначала участникам нужно собрать творческую команду от двух человек и подать заявку до 8 декабря на сайт moroz.kzn.ru.

Уже 9 декабря в НКЦ «Казань» пройдет отборочный тур с показом участниками сокращенного варианта интерактивной конкурсной программы. Через неделю, 16 декабря, конкурсанты покажут программу в одном из торговых центров К¬азани, а уже с 21 по 24 декабря ее смогут оценить не только жюри, но и казанцы на городских площадках.

Определится же победитель 29 декабря на открытии городской елки. На его выбор повлияют не только оценки жюри, но и результаты народного голосования. На кону - денежный приз в размере 100 тысяч рублей, которые по праву будут вручены Народному Деду Морозу.

Напомним, конкурс проводится во второй раз. В прошлом году число команд-участниц на начальном этапе составляло больше 30, до финала дошли лишь 12.